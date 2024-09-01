Duis ac ante ultricies, molestie libero sit amet, ornare augue. Maecenas blandit odio non odio vehicula dignissim. Sed in gravida lacus. Maecenas dapibus eu eros ut tincidunt. Ut dictum id magna id dictum. Donec malesuada congue magna vel imperdiet.
Nos réalisations :
MAN TGE 4x4
Berlingo/Rifter Long
VW T6.1 LONG Full Options
VW T6 Long
Toits relevables
Custovan vous propose sa gamme de toits relevable de la marque HILO.
Ils sont les toits les plus fin du marché seulement 1,5 cm d’épaisseur, une fois refermé ils sont quasiment invisible. Ils se démarquent également par l’amplitude de son ouverture qui est la plus grande du marché.